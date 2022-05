Aldric LAUER

DRH généraliste à dominance relations sociales, jaccompagne lensemble des transformations inhérentes à lévolution du marché tout en m'impliquant opérationnellement.



Mon expertise de la négociation, du dialogue social, des problématiques compensation & benefits et ma capacité à embarquer léquipe de management sont mes principaux leviers de pilotage des plans dadaptation et de développement des compétences.



Mon expérience acquise au sein de Groupes de taille et dactivité différentes (SSII, Banque, Santé) alliée à un style de management participatif me permettent aujourdhui de relever de nouveaux challenges dans des environnements variés allant de la PME aux groupes matriciels et internationaux.



Mes compétences :

Ressources Humaines

Droit du travail

Recrutement

Relations sociales

Paie

Formation

Remunérations et avantages sociaux