Floriane DRAPEAU

Après une licence LLCE LV1 anglais et LV2 italien obtenue à Nantes, un Master en Marketing du luxe obtenu en IDF, et 2 ans d'expérience en tant que chargée de marketing/communication et commerciale en IDF, j'ai effectué une reconversion professionnelle et ai emménagé dans le sud de la France, à Toulon (83).



Je travaille depuis 4 ans et demi au sein d'un Nike Factory Store, j'y ai débuté en tant que vendeuse (Athlète), puis aujourd'hui j'y travaille en tant que manager (Team Leader pendant 2 ans, puis Coach depuis octobre 2020) en charge des Produits (Apparel) et du Visual Merchandising (VM). J'ai l'ambition d'évoluer chez Nike à court moyen et long terme, ayant pour objectif premier de pouvoir intégrer une équipe de VM.