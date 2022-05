Sébastien BARBIER

Fort d'une expérience professionnelle de plus de 12 ans en qualité de formateur ou conseiller en insertion professionnelle et cela sur plusieurs dispositifs (Dynamique de Choix Professionnels, Bilan de Compétences approfondis, Objectif emploi, Prestation Accompagnement et Mobilisation vers L'Emploi, formation courte AGEFIPH,...), je sais pouvoir répondre aux besoins de développement des techniques d'insertion dans le monde du travail pour tout type de publics.



Actuellement en poste sur le dispositif IEJ, il s'agit de proposer à des jeunes de moins de 26 ans (NEET : ni en emploi, ni en formation ni en accompagnement) un emploi de qualité, une formation continue ou un apprentissage.



Accompagner la personne dans son projet est essentiel même si le mot « accompagner » est ambigu. Les démarches à engager pour faire aboutir le projet sont menées de front avec le bénéficiaire. Je me charge généralement d’ouvrir des portes, d'être un facilitateur, d’élaborer une méthodologie, et de définir des axes de travail, tandis que la personne accompagnée devra mettre en œuvre les stratégies définies lors des entretiens individuels.



Mes compétences :

Accompagnement

Orientation professionnelle

Insertion socioprofessionnelle

Animer les ateliers pôle-emploi

