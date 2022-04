Dominique STEVENIN

ARGONIA RESSOURCES HUMAINES est spécialisé en Management et Développement par les Compétences. A ce titre, il intervient selon une déontologie stricte fondée sur le respect des Hommes, la préoccupation de les faire évoluer de concert et en harmonie avec les Organisations qui les accueillent, et ce quelles que soient leurs fonctions au sein de ces Entreprises. Nous cherchons à faciliter le développement de tous au service d'une croissance économique harmonieuse et équitable des entreprises. Nos contributions s'adressent tout particulièrement aux entités de petite taille, notre principe d'intervention étant l'adaptation et le respect.

ARGONIA RESSOURCES HUMAINES s'inscrit dans une philosophie et une culture fortes du réseau et de la collaboration. Nous avons donc développé un partenariat privilégié et construit une équipe pluridisciplinaire structurée autour des thèmes Ressources Humaines, Management, Organisation, Stratégie, les consultants jouant le rôle de facilitateur et de personne-ressources. Les interventions sont parfaitement adaptées et construites sous l'angle du transfert des savoir-faire et de la pérennisation des méthodes et outils.

Pour plus d'informations : contact@argoniarh.fr ou 06.86 80 48 69



Mes compétences :

Ressources humaines

VAE

Bilans de compétences

Conduite du changement

Management d'équipe

GPEC

Tutorat et formation interne

Formation professionnelle

Formateur de formateur

Conseil rh

Conseil

Accompagnement

Management

AUDIT

Organisation