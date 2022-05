Véronique DEPONGE

FORMATRICE CONSULTANTE RH



J’ai travaillé 20 ans dans le domaine de l'hôtellerie restauration , dont 10 ans dans la posture de créatrice -dirigeante. En 2005, j'ai entrepris de rediriger ma carrière vers la formation et l’accompagnement.

Je suis titulaire d'un titre professionnel de AFPA Formateur Professionnel d'Adultes



Mes deux passions professionnelles : Accompagner et Transmettre.



Depuis 2007, j’ai occupé différents postes dans plusieurs entreprises, aussi bien comme Formatrice Consultante RH que comme Conseillère en insertion professionnelle .

Je possède des compétences tournées vers l’humain, acquises lors d’un parcours professionnel riche d’expériences. Ma pratique de Formatrice Consultante RH me montre constamment combien chacun a besoin d’échanger, dans une dynamique d’écoute, de questions et de reformulations, pour se comprendre, évoluer et se réaliser. Mes pratiques professionnelles s’appuient sur mon éthique et mes valeurs qui sont le respect, la confiance, l’humilité, la maîtrise de soi et l’authenticité...







*****************************************************



“Chaque individu est unique. Il détient au plus profond de lui sa propre vérité, sa vie et le tracé potentiel de son chemin, qu’aucune science du psychisme ne peut enfermer…Il peut accéder à ses ressources s’il se sent compris, accepté, non jugé.” Carl Rogers



Mes compétences :

Communication

Conseil

Coaching

Commercial

Développement personnel

Formation

Formateur

Gestion de projets

Management