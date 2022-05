Linda TERGOU

En poste depuis 2006 dans une entreprise d'aide à domicile qui compte aujourd'hui 140 salariés (90 Equivalent Temps Plein) et 3 établissements, ma polyvalence, ma soif d'apprendre et ma capacité d'adaptation me permettent d'intervenir sur :

- La paie, les déclarations sociales et l'administration du personnel (140 salariés, 2 CCN) ;

- La comptabilité à l'exception du bilan ;

- La fiscalité ;

- L'analyse financière, les situations intermédiaires ;

- Les ressources humaines ;



Je maîtrise les outils suivants :

- Le pack Office (Microsoft Word, Excel, Outlook) ;

- EBP Paye Pro ;

- EBP Comptabilité & Facturation Pro ;

- EBP Online Pro.



Je dispose également d'une formation de niveau III en informatique d'entreprise et plus particulièrement en conception de systèmes d'informations, j'ai également fait de la maintenance informatique, je suis donc très à l'aise avec l'outil informatique et je suis capable de m'adapter rapidement et de suivre un projet, d'être l'interlocutrice d'une équipe d'informaticiens, d'exprimer les besoins, de tester un outil, de faire remonter les anomalies...



Enfin, j'ai le sens de l'analyse et de l'organisation, je suis très méthodique et dotée d'une grande capacité de concentration. Plutôt forte et intéressée par l'audit (analyser, tenter de comprendre ce qui a "coincé" à un moment donné, pourquoi c'est arrivé, proposer des solutions afin sécuriser et de fiabiliser le process).

J'ai le sens de l'engagement et des responsabilités. Fournir un travail de qualité et aller au bout des choses est important pour moi.



Bonne communicante et pédagogue, j'interviens dans le processus d'intégration, je forme les nouvelles recrues à l'utilisation de notre SIRH, aux spécificités liées à notre secteur d'activité, j'anime également des réunions concernant divers sujets.



Curieuse et aimant apprendre, j'actualise régulièrement mes connaissances et me documentant et en me formant :

J'ai suivi, il y a 2 ans, à distance chez COMPTALIA, l'UE du DCG de comptabilité que j'ai obtenue.

Je prépare actuellement l'UE de droit social.

J'assiste également à des réunions d'information concernant l'actualité sociale.



La variété des tâches dont j'ai eu la responsabilité fait que j'ai une vision globale de l'organisation et du fonctionnement d'une entreprise et démontre ma grande polyvalence et ma capacité d'adaptation.



Si vous pensez que je peux vous être utile, contactez-moi :)



Mes compétences :

Gestion

Administratif

Paie

Comptable

RH

Comptabilité

Finances

Gestion du personnel

Droit social

Droit du travail

SIRH