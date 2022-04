Marc FENAILLE

Consultant avant vente sur projets de solutions informatiques. Spécialiste haute densité et stockage de données, plus particulierement sur serveurs Haute Densité & SAN (Blade Center). Capacité de répondre sur parcs variants de 1 à plusieurs centaines de postes et intégrations de produits issus du monde Libre. Déploiement de Solutions Groupware et mutualisations de donnéees.



:: Domaines d'activité ::

Ingénierie & Consolidation d'infrastructures Réseau

Serveurs de production, Stockage

Intégration Coeur de réseau - Switching

Sécurité & Audit réseau

Appliance Firewall dédiées

Infogérance des systèmes d'information

Groupware / outils collaboratifs dont solutions Open Source



Mes compétences :

Blade

Blade Center

Certification

GNU

HP Blade

Informatique

Lutherie

Musique

Open Source

Stockage