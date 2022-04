Frédérique GENTY *

ASADCO a 3 orientations :



1) L’audit, conseil et formation en organisation des services

Laissez-vous gagner par la réussite, développer et optimiser votre organisation pour un travail efficace à 100 %, en acceptant l’aide extérieure.

Prestations dispensées :

- les métiers de l'accueil

- de la Secrétaire à l'Assistante

- Communication écrite (les écrits professionnels, les écrits journalistiques, de la prise de note au compte rendu, sténographie, l'écriture abrégée, la frappe rapide, mise à niveau en français, FLE...)

- Communication verbale (les métiers de l'accueil)

- Bureautique (Excel, Word, Powerpoint, Access, Outlook, Windows et Internet des versions 2000 à 2010 (bases et perfectionnement)

- Développement personnel (gestion du temps, gestion des conflits, gestion du stress, organisation, classement, archivage...)



2) Le partenariat administratif et commercial à la carte

ASADCO vous permet de composer votre quotidien d’entrepreneur, accompagné de l'assistante spécialisée en administratif, commercial ou organisationnel.



ASADCO vous propose les services adaptés à votre besoin dans les domaines suivants :

administratif,

commercial,

bureautique,

communication,

gestion du personnel,

secrétariat,

trésorerie.





3) L’assistance rédactionnelle de toutes vos communications ou correspondances.

Mettez-vous à l’abri du risque rédactionnel !



J’harmonise pour vous, tout document technique ou commercial, toute correspondance professionnelle ou individuelle, toute communication web, en structurant, valorisant et affinant vos formulations.



Mais assez de grands mots, je vous invite à consulter le site ASADCO :Array



Parce que chaque client est unique,

Nous privilégions la réactivité par l'écoute.

ASADCO, le déclic qu’il vous faut !!!



--------------------

Remerciements

Un grand coup de chapeau et un énorme MERCI également à toutes les différentes rencontres, ce qui m’a permis d'établir une qualité relationnelle et des échanges des plus fructueux.



Je fais partie du club Business 45 et souhaite faire partager ce réseau de bonne humeur, de convivialité et riche en expériences : http://club-business-45.over-blog.com



--------------------

Implication locale

• Jury auprès de la Chambre de Commerce et de l'Industrie du Loiret pour les projets de création,

• Jury auprès de l'AFT IFTIM "Technicien d'Exploitation en Transport de Marchandises",

• Co-animatrice du Club Business 45 Women

• Co-animatrice du Club Business 45 W

. Secrétaire de l’association CJF Football Fleury les Aubrais (400 licenciés)

• Bénévole au sein de l'association GEZI (groupement des entreprises St-Jean de Braye),

j'apprécie la communication, les échanges, en un mot, la PASSION.



-------------------

Mini résumé biographique :

1985, Responsable de rayon GSM, Secrétaire DRH, 15 années d'expérience en agences de travail temporaire (Chargée de recrutement, Secrétaire d'agence, Commerciale et Chef d'agence).



Passionnée par la communication, le poste d'assistante de formation au sein de la CCI du Loiret m'a permis de :



- développer mon sens relationnel,

- apprendre à parler en public,

- partager les savoirs et connaissances.



En tant que Responsable commerciale et Manager logistique, j'ai fais la preuve de :



- ma détermination,

- mon sens du contact,

- ma passion du management,

- mon goût du challenge

- mon aptitude à gérer les conflits.....



***** J'aime apprendre et faire par moi-même. Quelque peu perfectionniste, je suis dans le "Vouloir encore et toujours".



Frédérique GENTY

contact@asadco.fr

+33(0)6 24 58 06 36

www.asadco.fr



Mes compétences :

Relationnel

Persévérant

Management

Ecriture

Qualité

Réactivité