Martine CHEVRIER

Après de longues années passées dans une entreprise d'Etat, j'ai choisi de me reconvertir dans le domaine de la formation professionnelle d'adultes.

En Août 2011, j'ai intégré l'AFPA d'Issoudun (36) pour un titre professionnel de Formateur Professionnel d'Adultes, titre que j'ai obtenu avec succès.

A la rentrée, j'ai intégré un centre de formation spécialisé dans la remise à niveau des savoirs de base.

Mon champ d'action : toute la région Centre.

Mon partage de savoir :

- la remise à niveau des savoirs de base (français, mathématiques, communication, gestion mentale, localisation spatiale, raisonnement logique...)

- les compétences de base

- la bureautique (word, excel, powerpoint, PAO et CAO, retouche photo...)

- l'accompagnement de publics dans leur projet et démarche d'insertion professionnelle



Je conçois mes outils pédagogiques afin qu'ils soient adaptés à chaque bénéficiaire.



Mes compétences :

Ingénierie de formation

Animation de formations

Préparation de scénarios pédagogiques

Accompagnement à l'emploi

Outils informatique

Administrateur réseaux

Ingénierie

Pédagogie

Coordination

Accompagnement

Formation