Christelle GILLIOT

** Vice Présidente ORAS - Observatoire des Rémunérations & Avantages Sociaux -

** Membre de l'IPSOC - Participation à l'Atelier de réflexion sur le métier du Contrôle de Gestion Sociale -

** Membre de Jury Formation Supérieure Institut Saint Pierre de la Salle

** Membre de Jury EDHEC Lille



Depuis Juin 2011 : Formatrice sur la partie Compensation & Benefits -Formation élargie au Pilotage Social - DANAE.



Octobre 2015 : Intervention au Lycée Saint Pierre de La Salle sur les exigences liés au marché du travail

Juin 2015: Intervenant à l'Atelier ORAS sur la thématique : Enjeux et risques liés à la Gestion de la Masse Salariale.

Juin 2014: Intervenant à l'Atelier ORAS sur la thématique : la valeur ajoutée d'un BSI dans le cadre des fusions / acquisitions.

Juin 2013: Intervenant à la Convention annuelle des Avantages Sociaux sur le thème : La retraite ce qui va changer.

Juin 2012: Intervenant à la journée - Revoir le Package de Rémunération- avec Jean Marie Peretti, professeur à l'ESSEC; Alain Gueguen, VP RH Groupe Orange & Vincent Gailhaguet DRH GrDF organisée par le groupe MAGELLAN .

Octobre 2011: Intervenant à la Convention annuelle des Rémunérations sur le thème : La Gestion de la masse salariale.

Novembre 2010: Intervenant sur le thème : "Individuelle ou Collective... Quel lien entre rémunération et sentiment de sécurité vs insécurité ? "

Avril 2010 : Le BSI ou pourquoi communiquer sur la rémunération globale ? - Article dans les Cahiers de la Rémunération Globale -

Mars 2010 : le BSI baume anti-crise - Article paru dans la revue Management -

2009: Trophées C&B de la Communication et de l'Innovation remis par Olivier Fiche expert en rémunération -Cabinet Deloitte- pour la création du Bilan Social Individualisé.

2008: Sortie exceptionnelle du Livre "Et si nous parlions rémunération?" en collaboration avec la société Asympteo.

2007 : Intervenant à la Convention annuelle des salaires sur le théme : Recruter, fidéliser : la rémunération au coeur de la stratégie.



Principales compétences :



***** Rémunération et Avantages Sociaux:

- Refonte de l'accord d'intéressement intégrant des Indicateurs Sécurité

- Gestion de quatre campagnes d'augmentations individuelles par an. Pas d'augmentation générale.

- Mise en place de Benchmark interne / externe sur 70 métiers.

- Jobs pricings et enquêtes visant à définir une politique de rémunération par filière de poste (Principaux partenaires : cité des échanges, Hays & Hewitt).

- Redéfinition d'une politique de variable déclinée par filière métier.

- Chef de projet "bilan social individualisé", déploiement auprès de l'ensemble des managers réseau.

- Responsable du projet Pesée de Postes (Fonction Siège).



***** Contrôle de Gestion Sociale

- Refonte complète du processus de construction budgétaire

- Définition de la masse salariale, des effectifs et des budgets augmentation et formation pour le budget

- Mise en place actuelle de Scénario RH pour suivre et piloter la masse salariale.

- Animation, suivi et contrôle budgétaire :

Effectif : 3 700 inscrits

Salaires Bruts : 100 MK€

Provision CP: 8 MK€

Interim : 1 MK€

Budget Formation : 2MK€

- Validation de toute embauche Hors budget

- Modélisation et simulation des demandes et proposition dans le cadre des NAO

- Participation au Forecast RH et Plan à cinq ans.



***** Reporting RH

- Analyse des principaux indicateurs RH

- Bilan Social

- Turn-over

- Absentéisme

- Effectif

- Responsable du projet "Mesure du capital Humain" dans le cadre d'une valorisation d'entreprise.



***** SIRH

- SAP

- HR ACCESS V7

- Business Object

- Talensoft

- Scenario RH - Allshare

- Salary Planning - Allshare

- Word, Excell, Powerpoint, Mind Manager



Mes compétences :

Paie

Marketing social

Budgétisation

KPI

Ressources humaines

Négociations sociales

SIRH

Gestion de projet

Pesée de postes