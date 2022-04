Christelle GILVESTRE

Actuellement en poste chez Grant Thornton. Diplômée d'un Master 2 Direction financière, Audit interne et Contrôle de gestion, je suis rigoureuse et organisée. J'ai une grande capacité d'écoute et un bon relationnel ce qui facilite le partage des connaissances, l'assimilation des directives et le travail en équipe.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Power Point

Travail en équipe

Analyse financière

VBA

Management

Stratégie

SAP ERP

Comptabilité

Audit

Audit interne

Finance

Contrôle de gestion