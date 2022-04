Prise en charge d'une partie de la cellule Nestlé et SNCF

- conseil média et achat média sur tous les leviers digitaux Branding et Performance: Display, search (SEO/SEM), Social média, Emailing...

- prise en charge avec une équipe renforcée et séniorisee du pluri média Nestle

- gestion d'une équipe de 5 personnes



Je suis à la recherche d'un profil Responsable de clientèle de 4 ans d'experience en conseil plurimédia. merci de transmettre vos candidatures à Christelle.gimat@vivaki.com



Zenith, agence média et communication du groupe Vivaki (Publicis Groupe), propose des campagnes innovantes dans une logique de retour sur investissement (ROI).

Le collaborateur a pour mission principale la gestion des différentes marques ci-dessus en assurant la liaison avec le Client sur toute problématique « Grand Public» (Sanofi, Nestlé) ou « éthique » (Sanofi), à ce titre, elle (il) devra :

Réaliser la stratégie des moyens de la marque , la mettre en œuvre et gérer le media planning jusqu’à l’élaboration des enseignements via les bilans.

Ceci implique :

• Maîtriser et challenger le brief media du client

• Identifier les « consumer insights »

• Maîtriser l’univers concurrentiel, le marché

• Elaborer les briefs aux centres experts, et challenger leurs retours

• Etre force de propositions innovantes et ROI



Effectuer la gestion administrative et financière



Assurer le flux des informations avec son homologue sur la partie « Professionnels de Santé » pour Sanofi





Les mots clés du Poste :

Rigueur , Anticipation, Accompagnement, Souplesse, Suivi, et

bonne humeur !







Les Outils marchés / métiers maîtrisés :

Pluriexplorer, Micromarché, Medialand,







Les Qualités essentielles

- Intérêt pour les domaines du Marketing, des Médias et de la Communication

- Sens de la relation commerciale

- Sens de l’organisation

- Curiosité, esprit d’analyse et de synthèse

- Aptitude à travailler en équipe

- Respect des délais

- Connaissance des logiciels informatiques (Word, Excel, Powerpoint)



- Expérience dans le marketing/communication Santé bienvenue





Anglais : un plus

Date d’entrée souhaitée: ASAP

Lieu : Levallois Perret (92)



Contact :

Christelle.gimat@vivaki.com - (01 58 74 88 17)





Mes compétences :

Digital

Display

E-mailing

Emailing

Liens sponsorisés

Management

Manager

Marketing

Marketing opérationnel

Référencement

Référencement payant

Web

Web marketing