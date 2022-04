Christelle GIOIA

Ingénieur INSA en électronique, j'ai la particularité de présenter une double compétence qualité / management de projets acquise acquise dans un environnement industriel international.



Compétences qualité:

• Référentiels: ISOTS16949, ISO9001 2000 et 2009, ISO17025

• Méthodes : DFMEA, 8D, Lean-6sigma, ‘gage capability’ (R&R)

• Audit processus et documentaire incluant la sous-traitance

• Analyse statistique (rendement, Cp/Cpk, plans d’expérience)



Compétence management de projets:

• Management des risques

• Résolution des problèmes et conflits

• Animation d’équipes multiculturelles et pluridisciplinaires

• Respect des livrables



Je parle anglais couramment.



Je suis motivée par le travail en équipe. La communication est un de mes atouts phares. Je suis actuellement à la recherche d'un poste où ma double compétence qualité/management de projets sera une plus-value.



Mes compétences :

Aéronautique

Audit

Automobile

Lean

Qualité

Certification PMP

Semiconductors

SAP

Microsoft Project

Amélioration continue

Management opérationnel

Gestion de projets internationaux

Industrialisation

Production industrielle