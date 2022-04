Passionnée et créative, toujours à l'affût des dernières tendances, j'évolue dans le mode du textile-habillement depuis plus de 15 ans.

Curieuse, j'aime voyager et découvrir de nouveaux horizons.

Appliquée, je suis assez perfectionniste.

Mon monde professionnel doit allier création, communication et travail d'équipe.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop