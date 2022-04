Christelle GLENET

Graphiste, j’interviens dans la conception et la réalisation de supports de communication en ligne ou imprimés, auprès d’entreprises de tous secteurs d’activité. Depuis 2006, le statut de freelance me permet d’être à la fois réactive et compétitive. Quand vous me confiez votre projet, je veux que vous soyez fier du résultat… Chaque document est conçu sur mesure, dans le respect de vos attentes et de votre personnalité.



Mes compétences :

Graphiste Freelance

Adobe Flash

Design graphique