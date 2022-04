Christelle GODDE (DESCHAMPS)

Rigoureuse, dynamique et motivée, sur chaque mission je suis intervenue sur différentes étapes de vie des projets :

- précisions des besoins, la plupart du temps directement avec les clients finaux,

- complétions des documents de spécifications et exigences (souvent en anglais),

- présentations et développements des solutions retenues,

- tests et complétions des cahiers de tests pour les évolutions concernées,

- faits techniques.

J'ai ainsi pu prouver mon adaptabilité en terme d'outils et de capacité à les appréhender, de référentiel et de façon de travailler mais aussi en terme de relation humaine en m'intégrant à chaque fois à différentes équipes et managers. J'ai ainsi évolué au sein de chaque entreprise cliente dans différentes équipes, répondant toujours à la demande du moment.



Mes compétences :

Développement Java

