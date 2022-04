Christelle GONTHIER

De formation tertiaire et passionnée par les créations en tout genre ainsi que par le monde de l'informatique, une ré-orientation en formation Web Design m'a permis d'allier passions et vie professionnelle.



Domaine dans lequel je compte bien poursuivre et m'épanouir.





Petit clin d’œil : "Chaque enfant est un artiste, le soucis c'est de savoir le rester en grandissant."

-Pablo Picasso-



Mes compétences :

Charte graphique

Création de site web

Animation 2D

Maquettage

Retouche photo

Montage photo

Responsive Design

Conformité W3C

MySQL

Mediaquery

PHP

jQuery

JavaScript

CSS 3

Mac OS

HTML 5

Microsoft Windows

Edge animate

Adobe Fireworks

Wordpress

Adobe Dreamweaver

Adobe Flash

Adobe InDesign

Adobe Premiere

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Creative Suite