Christelle GOUARD

Je recherche actuellement un poste de Conseillère en Insertion Professionnelle.

Je souhaite être confrontée à tout type de public, j'avoue qu'en intégrant ma formation je me destinais à un public jeunes (garantie jeunes) ou bien à un public éloigné de l'emploi (SIAE, AI...). Puis j'ai découvert le monde du handicap au sein du CRPS Louis GATIGNON, avec de l'appréhension, puis je me suis vite senti à ma place.

J'adore pouvoir combiner l'accompagnement individuel avec des animation d'atelier TRE, l’interaction avec un groupe est très enrichissant. Je suis pour la communication, les échanges, la confiance, prendre les personnes dans leurs globalités. Je pourrai encore vous en dire davantage mais on aurait plus rien à se dire lors de notre rencontre.

J'ai très envie de faire parti de votre réseau, de mettre mon savoir être au service de l'humain.



Mes compétences :

Appui technique

Animation d'atelier TRE

Élaboration de projet

Prospection

Accompagnement individuel