Christelle GOUTAL

Vous êtes à la recherche d’une gestionnaire de paie?

Je suis celle qu’il vous faut !



Riche de quatorze années d’expérience professionnelle dans la relation client, j’ai repris une formation de Gestionnaire de Paie à l’IFOCOP Paris XIII afin de donner un nouvel élan à ma carrière.

Après une mission pratique de 4 mois chez Pierre et Vacances Center Parcs Group afin de valider ma formation de Gestionnaire de Paie et Administration du Personnel, je suis opérationnelle pour renforcer votre équipe Ressources Humaines-Paie.

Je sais gérer la paie classique mais aussi celle des intermittents du spectacle et du BTP.

Je suis ouverte à toute proposition dans les départements d’Ile-de-France (accessibilité restant à déterminer).



Organisation, rigueur, goût pour les chiffres et application sont les qualités qui m’ont toujours permis de mener à bien mes missions. Sans oublier une aisance relationnelle qui me permet d’écouter, de conseiller et d’apporter une solution personnalisée à la demande du client.



Je suis prête à vous rencontrer et serai heureuse de détailler les compétences qui ont retenues votre attention, dans l’optique d’une éventuelle collaboration.



Bien cordialement,



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Sage Paie

Internet

Amadeus

Babs

Orian Express

ICS

CSV

Gema

Maverick

Orientation Résultats

Travail en équipe

Droit du travail

Gestion de la relation client

Transmission du savoir

Gestion du stress

Rigueur

Organisation du travail

GXP

Paie

Administration du Personnel