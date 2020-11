Christelle GRANGER

Recherche un poste de Conseiller en Économie Sociale et Familiale, Conseiller social ou de recouvrement, agent d'accueil , assistant social , chargée d'accompagnement...



De par ma formation de Conseillère en Economie Sociale et familiale et suite à mes expériences professionnelles je suis capable dappréhender différents publics et de travailler en partenariat. Par ailleurs jai pu acquérir des qualités daccueil, découte et danalyse .

Ma rigueur, mon autonomie, mon goût pour le travail déquipe, alliés à une bonne maîtrise des outils informatiques sont des atouts que je mets à votre disposition.

Par ailleurs je suis volontaire pour me former à de nouvelles missions et je sais m'adapter rapidement.



J'étudierai toutes propositions d'emploi même celles qui concernent d'autres domaines que le social



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

Gestion de projet

Relationnel

Compétences techniques

Accompagnement social

Animation de groupes

Gestion budgétaire

Travail en équipe

Accompagnement individuel