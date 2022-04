Christelle GRATTESSOL

Je m’attache, dans mes activités, à diversifier les réalisations et les supports. j'ai pu ainsi intervenir comme responsable de collection "arts de la table" chez des importateurs de la grande distribution, collaborer sur des projets architecturaux avec Rudy Ricciotti, et réaliser de nombreux packagings pour Telefunken.

Ma première passion reste le motif et le dessin textile ainsi que la conception de collection de tissus haut de gamme.

Ce va-et-vient me permet d’enrichir mon univers créatif et de l’alimenter.