Claire GABOREL

Lectrice-correctrice et assistante éditoriale depuis dix ans, j'interviens sur tous types de textes, de la simple correction jusqu'à la rédaction, la réécriture et le suivi éditorial.

Si les sciences humaines et sociales, la littérature et l'histoire de l'art constituent mes domaines de prédilection, je travaille aussi bien sur des projets de livres que pour des titres de presse ou des agences de communication.



Vous avez besoin de corriger un texte, de l'améliorer, de vérifier les informations qu'il contient, de l'enrichir ou au contraire de le resserrer ? Faites appel à une professionnelle qui saura estimer le temps de travail nécessaire et s'y tenir, tout en garantissant un résultat optimal.



Je propose également un service de transcription, à partir de fichiers audio, d'interviews, de conférences, de tables rondes, de colloques ou de réunions.



Mes compétences :

Rédaction, réécriture, correction

Mise en page

Suivi éditorial

Rédaction

Littérature

Réécriture

Typographie

Édition

Coordination éditoriale

Communication

Code typographique

Secrétariat de rédaction

Préparation de copie

Rapport d'activité

Saisie

Transcription audio

Corrections ortho typographiques

Rédactrice