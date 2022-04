Christelle GUDE

Poste actuel : en recherche d'emploi en tant que , responsable projet/d'affaires ou de BE



Après avoir passé 7 ans sur le site du Laser Mégajoule en tant que responsable synthèse puis responsable d’études, j'ai pris en charge durant 2 ans la maintenance CFO et CFA de ce même site en tant que responsable projet au sein de la société CEGELEC.

Mon portefeuille clients s'est ensuite élargi et j'ai basculé en tant que responsable d'affaires maintenance industrielle toujours au sein de la sociéte CEGELEC, passée ACTEMUIM début 2014.

Parcours professionnel en quelques dates :

De 04/2012 à Juin 2014 :

Société CEGELEC/ ACTEMIUM Maintenance Bordeaux

Responsable d'affaires Maintenance industrielle



De 09/2010 à 04/2012

Société CEGELEC

responsable Projet Maintenance CFO/CFA Site LAser Magajoule CEA CESTA



Depuis 07/2003

Société CEGELEC SUD-OUEST,

Responsable synthèse sur le Projet Laser MégaJoule

Responsable Bureau d’études et coordinatrice technique sur le Projet Laser MégaJoule



2000- 2003

Société TECNAV, Filiale de groupe CEGELEC Département électricité

Ingénieur d’études/Responsable Projet sur les projets suivants :

Projet « Frégate » Mohammed V et Hassan II

Projet « Paquebot » Coral Princess et Crystal Cruises



Mes compétences :

Gestion de projet

Electricité

Management