Christelle GUEGAN

Je recherche un emploi ou des missions qui allient mes compétences techniques et créatrices.

Ma formation :

Bac +5 en Design à l'école supérieure d'art et design de Reims et un D.U à l'ESIEC de Reims en éco-conception packaging.

J'ai également travaillé pendant 7 ans dans divers secteurs avec des fonctions différentes : assistante d' architecte d'intérieur, graphisme/design freelance, responsable communication, packaging...



Forte de ces expériences je suis autonome, rigoureuse, créatrice et polyvalente.

Ma très grande adaptabilité me permet d'intégrer très vite une équipe et de gérer simultanément des projets.



Contactez-moi vite, j'étudie toutes les propositions : c_guegan@yahoo.fr, .



Bien cordialement,

Christelle Guégan



Mes compétences :

Créative