Christelle GUESNON

Ingénieur en Optronique, je suis actuellement Ingénieur Atmosphere à l'Alfred Wegener Institut à Potsdam (Allemagne) et je vais bientôt entamer une mission de 14 mois à la base Ny-Alesund au Svalbard (Norvège).



J'ai eu l'opportunité d'effectuer un volontariat de service civique en Antarctique avec l'Institut Polaire en tant que responsable LIDAR (LIght Detection And Ranging). Lors de ce projet, riche en relations humaines, j'ai mené à bien les acquisitions pour l'observation de l'atmosphère ainsi que leur traitement.

J'ai eu la chance avec l'entreprise KERDRY de voir les différentes phases de développement d'un projet, de sa conception à sa réalisation. J'ai travaillé dans un environnement de salle blanche pour des dépôts de couches minces sur des prototypes de miroirs ainsi que pour de la production en quantité de petites et moyennes pièces.





Mes compétences :

Informatique

Mécanique

Illustratrice

Matlab

Optique

Adobe photoshop

C + +

Électronique

Quartus

LabVIEW

HP VEE

C Programming Language

Optronique