Christelle GUIBERT

En tant qu’ingénieur support technique bilingue au Royaume-Uni entre 2013 et 2014, j’ai été au service de 11 distributeurs francophones et de leurs clients pour le compte d’une entreprise internationale de produits anticorrosion. A travers ce poste j’ai contribué à une augmentation de 11% des ventes en France en 1 an. En assurant une communication soutenue et en instaurant une relation de confiance avec les distributeurs et leurs équipes, j’ai ainsi pris en charge la coordination de projets de qualification client et j’ai assuré de multiples formations techniques et commerciales indispensables au développement de leurs entreprises.

J’ai consacré l’année 2015 à la mise en place du projet d’installation au Canada dans la région d’Ottawa-Gatineau. Ayant un goût prononcé pour le service au client et le contact j’aimerais m’orienter vers des fonctions de coordination avec un aspect commercial, même si je reste ouverte à d’autres propositions.



N'hésitez pas à me contacter!



Mes compétences :

Reporting

Organisation professionnelle

Rigueur dans le travail

Pragmatique et sincère

Sens des responsabilités

Conscience professionnelle

Travail d'équipe

Autonomie

Communication