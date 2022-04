July SÉGOVIA

Forte de six années d’expérience, je dispose de compétences confirmées en chimie de formulation dans les environnements industriels et dans le pilotage de plusieurs projets simultanément. Rigoureuse, dotée d’un excellent relationnel, d’un bon esprit d’équipe, je suis à la recherche d’une nouvelle opportunité afin de mettre à profit mes compétences et de capitaliser de l’expertise pour un entreprise portée sur l’innovation.



Mes compétences :

Visual basic

Microsoft Office

Gestion de projet

Métrologie

Rédaction de Fiches de Données et de Sécurité

Techniques analytiques

Formulation

Innovation

Matériaux

Etude des matières premières

Réglementation REACH

Chimie des lubrifants

Equipements industriels

Tribologie

Méthodes d'industrialisation

Science des Polymères

CLP

Réglementation Cosmétique France/Europe