Christelle GUIL

Diplômée en octobre 2016 , titulaire d 'un BPJEPS Animation Sociale, je recherche un poste d animatrice sociale avec tout type de public . J'ai effectué mon stage de formation auprès d' enfants, d' adolescents et de jeunes adules déficients mentaux au sein de l ADAPEI 70. Je suis une personne de confiance, dynamique et sociable qui s'adapte facilement.

je suis disponible immédiatement et sans contraintes personnelles. A très vite.



Mes compétences :

Internet

Enseignement

Confiance

Sociabilité

Dynamisme

Patience

Adaptabilité