Actuellement appui QSE dans le milieu du nucléaire, je dispose des formations SCN1, RP1, Prevair et PCR. Rigoureuse, attentive et motivée, je souhaite utiliser mes compétences et accroître mes connaissances en QSE et radioprotection, j'aimerias me diriger dans le domaine de la formation à terme.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel