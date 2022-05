Quentin FABER

De formation ingénieur généraliste,



J'ai évolué au sein de plusieurs postes opérationnels et de management.



Ma pluralité m'a permis d'évoluer et de m'adapter très rapidement dans toutes mes expériences me permettant de joindre un cabinet de consultant de renommée International.



Aujourd'hui, je suis à la recherche de nouveaux défis au sein d'un groupe sûr de ses valeurs et voulant tendre vers l'excellence.







Mes compétences :

C2I

Gestion de production

Base de données

5S VSM Lean Green belt Amélioration continue

Pcon Planner

ERP

Office

Sociable

Kanban

Audit

SAP

Microsoft Office

Merise Methodology

JavaScript

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard

HTML

Cascading Style Sheets

Management

Traduction anglais français

Process