Nathanael JACQUES-PHILIPPE

Ingénieur Méthodes et Process, possédant de solides compétences techniques notamment en Automatismes, Informatique Industrielle, Électrotechnique et Productique.

Analyse, Conception et Amélioration de processus sont les maîtres mots de mon métier ; De plus, mon expérience me permet de comprendre et d'intervenir sur les différentes phases d'un projet industriel.

Doté d'un bon relationnel; Je suis également autonome, organisé et motivé à mener à bien les différents projets qui me seront proposés.



Mes compétences :

Gestion de production

Informatique industrielle

Approvisionnements

Automatismes et contrôle commande

Amélioration de process

Programmation c

Conception mécanique

Gestion de projets

Programmation automate Télémécanique et Sieme

Amélioration continue

Analyse fonctionnelle

Programmation

Logistique

Electricité

manager

achat

Gestion

CAO

Informatique

SMED

Conception

DAO