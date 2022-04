Christelle GUILLERME

Meveha TM propose des gammes de produits naturels, sûrs, sains et efficaces dans un respect total de l’être humain et de la nature.



Meveha TM a pour objectif le développement de l’agriculture biologique et des produits vertueux dit durables pour un monde meilleur -par la distribution dans un esprit d’éthique claire et affichée- des produits qui en sont issus.



Afin de proposer ces produits à nos clients, nos achats doivent être adaptés en cohérence au développement durable avec l’intégration systématiques de clauses environnementales et sociales dans nos cahiers des charges et contrats.



Ainsi nos produits doivent répondre à plusieurs valeurs fondamentales



• CONSCIENCE

• ÉTHIQUE

• QUALITÉ

• RESPECT

• RESPONSABILITÉ

• SOLIDARITÉ

• TRANSPARENCE



Pour une démarche citoyenne et globale



Pages presse:



http://www.lausannecites.ch/sortir/quoi-de-neuf/lunivers-de-meveha

http://issuu.com/hotellerieetgastronomieverlag/docs/f_hghebdo_292013/3?e=0

http://www.latele.ch/play?i=38103

http://youtu.be/cjFsr6AzlmQ