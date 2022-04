Christelle GUILLOT

Infographiste depuis plus de 16 ans, mon métier est une passion. Création de tous support de communication visuel et intégratrice web, je travaille sur les plateformes Mac et PC avec les logiciels : Indesign, Photoshop, Illustrator, Wordpress et Jommla.

Ma créativité, mon expérience et mon adaptabilité font de moi un atout pour votre communication.



Mes compétences :

WordPress

Microsoft Word

Microsoft Excel

Langage HTML 5

Joomla!

Apple Mac

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator