Francis SENCEBER

Au moment de me mettre à décliner mon pedigree en ligne, je pense que décrire un parcours aussi atypique va être difficile.

Après réflexion, je me rends compte qu’il n’en est rien car tout simplement ma vie professionnelle actuelle (je vous fais grâce des antérieures) peut s’expliquer en :

- 5 chances énormes

- 6 rencontres superbes

Commençons par les chances :

- J’ai eu la chance d’avoir deux fois l’extrême-onction avant l’âge de 15 ans et donc désormais ne plus avoir peur de rien qui ne me soit vital.

- J’ai eu la chance d’avoir un Grand-Père qui m’a appris à lire, écrire et compter avant que je ne découvre l’école, ce qui fera de moi un autodidacte toute ma vie.

- J’ai eu la chance d’avoir des Parents, qui comprenant mes désirs d’autonomie et de responsabilité, m’ont laissé partir tout seul en vacances en France à 12 ans et qui me laisseront partir à l’Etranger à 15 ans.

- J’ai eu la chance d’avoir un entraineur de Rugby qui m’a démontré que chacun avait sa place dans une équipe quelles que soient sa morphologie, son intelligence ou sa force et que le seul travail de l’entraineur est de trouver la place qui convient à chacun afin de faire la meilleure équipe possible.

- J’ai eu la chance d’avoir, pendant mon service militaire, un lieutenant qui me fera comprendre que la mission est plus importante que chaque homme qui constitue le commando et que si la mission est clairement expliquée et comprise, chacun sera capable de s’adapter sans commandement.

Les rencontres s’enchaineront ensuite et organiseront ma vie professionnelle :

- Martine RAMIS en 1986 avec qui je partage ma vie depuis et qui sera ma première élève quittant une maîtrise de philosophie pour se lancer avec moi sur un chemin inconnu alors qu’était la création d’une entreprise de multimédia. Nous travaillerons pendant quelques années avec des clients divers tels que ANPE, Air France, Thomson, Valeo, …pour qui nous développerons surtout des bornes interactives et des premières animations.



- Eric BARBAROUX en 1991, jeune polytechnicien alors délégué d’Entreprises et Territoire (associations de commissaires DATAR) qui avec une créativité monstre et une audace incroyable nous financera pour développer SERAIL (un outil interactif de recherche et d’aide à l’implantation d’entreprises) comprenant base de données, SIG, vidéo plein écran, animations 3D,etc ..etc…le tout sur Mac , ce qui nous vaudra une labellisation Expert Apple Multimédia et une invitation par Apple à présenter notre appli en ouverture de Mac World Expo aux Etats Unis. Des suites de cette rencontre nous nous passionnerons pour le développement économique territorial et mettront différentes opérations en place dont Le Bulletin Beauté Santé à Vichy avec Bruno Pinard-Legry (réseau fermé reliant 250 entreprises d’Auvergne ) ou le réseau Hexagone regroupant les structures de développement économique de EDF, Charbonnages de France, SOFRED, ELF Aquitaine,…





- Jean-Michel BILLAUT en 1992 , responsable de l’Atelier de Veille Technologique de Paribas Compagnie Bancaire et Président du Club de l’Arche, qui est venu nous découvrir un petit matin au fin fond de Malakoff ou se situait notre garage de l’époque. On ne présente plus Jean-Michel tellement son pedigree est connu, mais vous pouvez facilement deviner ce que la découverte de la veille informative peut donner sur un autodidacte. J’aurai la chance d’échanger hebdomadairement avec Jean Michel pendant 5 ans (et de devenir Vice-Président du Club de l’Arche) et de découvrir grâce à lui tout ce qui comptait à l’époque en France et aux US dans le monde de l’Internet et des nouvelles technologies.



- Michel HERVE en 1995 (Maire de Parthenay et PDG d’Hervé Thermique) nous contactera pour mettre en place à coté d’un projet de ville numérique qu’il avait lancé avec la Commission Européenne et de grandes entreprises (Siemens, Philips, Thomson, etc.) un BBS de type Vichy. Nous installerons le BBS mais passionnés par cette ville ou nous habitons toujours nous créerons et développerons l’Intownet (Intranet de la ville et des citoyens) et toute une série d’applications connexe comme le premier Hypermarché électronique et le premier Drive en 1997 avec Henri Séchet le patron de ‘Hyper U local. Nous développerons aussi l’Intranet Hervé Thermique avec cette particularité mise en place par Michel Hervé d’équiper chacun de ses 1000 ouvriers d’un ordinateur portable. Cette expérience et cette expertise nous apporterons de nombreux clients dont le Groupe Mulliez (Auchan, Leroy-Merlin,…) pour qui nous ferons du conseil, de la formation et de la conception de commerce électronique. Cette expérience nous aura surtout amené à découvrir une autre forme de management mise en place par Michel Hervé dans son entreprise et sa municipalité.



- Jean-Luc FIRMIN en 1999 qui prendra la tête d’Arantis (Agence Régionale des NTIC de Poitou-Charentes que j’avais créée pour le Président de Région Jean-Pierre Raffarin).et qui acceptera et mettra en place sein de l’Agence le lancement d’une action spécifique en direction des créateurs d’entreprises qui consistera en une journée de formation au web avant de créer leur activité. Cette action sera ensuite reprise par Le Conseil Régional et me permettra de former plus de 15 000 créateurs d’entreprises.



- Frédéric et Julien LIPPI en 2007 qui me contacteront pour des questions de commerce électronique et avec qui on développera un projet de formation de l’ensemble de leurs 300 employés à Internet. Ils oseront lancer ce projet, malgré tous les avis contraires des structures institutionnelles et organisées, et nous donner carte blanche sur les méthodes et les actions. Ils intégreront ces nouvelles technologies dans leur projet d’entreprise, déjà bien avancé, et en feront un outil d’accélération de leurs autres projets. La réussite de ce projet et le fait de nombreux articles et conférences vantant le « modèle Lippi » nous amèneront de nombreuses autres clients dont le numéro 1 mondial de la peinture AKZO NOBEL ou certains que nous avions déjà rencontrées lors de « Parthenay Ville Numérique » comme le CerFrance MayenneSarthe.



Et peut-être que vous serez le suivant……donc n’hésitez pas à me contacter… !