Florian BAUVIE

Chasseur de têtes / Recruteur exclusivement dédié à l'industrie des Adhésifs, Coatings/ Peintures et Spécialités Chimiques / Electrochimie / Batteries à travers l'Europe pour les Commerciaux, R&D / Techniques et Top Management.

Téléphone : 07 70 31 81 04



Technologies : Adhésif / mastic, collage, silicone, étanchéité, composite, enduction, électrochimie/ batteries, peinture liquide / poudre, traitement de surface, lubrifiant, projection thermique // polymère, additif, pigment, résine



Marchés ciblés : Aéronautique, automobile, ferroviaire, électronique, e-mobilité/ batterie/ véhicule électrique, industrie générale, construction, packaging, médical, marine, oil & gas (...)



Profils : Technico-Commerciaux / Business Development / R&D / Techniques / Product Management / Top Management



Typologies de postes sur lesquels je suis amené à travailler :



- Key Account Manager / Responsable Grands Comptes / Responsable Commercial

- Directeur Régional / Directeur des ventes Monde / Country Manager

- Directeur Général / Directeur de Filliale / BU

- Ingénieur / Technicien R&D / Chef de Projet R&D / Formulateur / Coloriste

- Responsable de Laboratoire / Directeur R&D

- Technico / Ingénieur Commercial / Responsable Export

- Support Technique / Assistance Technique / Responsable / Directeur Technique





- Êtes-vous un candidat à la recherche de nouvelles opportunités ou tout simplement attentif au marché ?

- Êtes-vous une entreprise à la recherche de nouveaux talents au sein de votre structure pour un profil spécifique ?

- Vous souhaitez tout simplement faire connaissance dans une perspective de long terme ?



Nhésitez pas à me contacter pour un échange en toute confidentialité :



Mots-clés : #coatings #revêtements #adhésifs #rubans #mousses #mastics #peintures #mortiers #CASE #traitementdesurface #lubrifiants #polymères #élastomères #tpe #tpu #silicones #composites #résines #pigments #époxy #polyurethane #electrochimie #headhunting #headhunter #recruitment #recruitmentconsultant #chassedetête