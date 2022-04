Christelle GUTHOREL

Je suis assistante sociale au Conseil Départemental depuis 10 ans.

J'ai pour mission d'aller à la rencontre des usagers du service public qui présente une ou plusieurs difficultés de tous ordres (santé, emploi, famille, logement, éducation, difficultés financières, handicap...) , dans un cadre de mission spécifique et défini qui s'inscrit dans la politique départementale d'action sociale. Mon travail spécialisé est orienté vers le handicap des enfants, le logement, la scolarisation, les demandes formulées par les usagers aux autorités d'Etat, et d'autres activités plus occasionnelles. Etre, Ecouter, comprendre, orienter, respecter, prévenir, protéger, construire, traiter, rétablir sont quelques mots clés de mon métier. Reconversion envisagée.





Mes compétences :

