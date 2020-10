Nadia AYARI

Il est temps de changer, oser, faire des erreurs, affronter, décider, se confronter, ressentir, VIVRE... Ces mots deviennent des maux... des sons qui résonnent en nous... des pensées qui nous rappellent que le sens n'est pas toujours la direction que nous avons pu prendre...Il est parfois plus simple de laisser cette douce voix intérieure en sommeil... Et si elle devient de plus en plus audible mais que va-t-il donc se passer ? Non, non et non, ce serait trop de sacrifices et de renoncements à tout ce confort que nous avons mis tant de temps à gagner... Profitons d'être spectateur averti plutôt que de devenir "artiste de sa vie".. Pourtant certains ont osé affronter le "Qui suis-je ? Où je vais ? Comment je le dis et le fais ?"











