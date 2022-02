Vincent DELAMARRE

Formé aux métiers de l’Art et du Spectacle, j’ai débuté ma carrière en tant que comédien. Ce métier m’a ensuite ouvert les portes de la mise en scène et du coaching artistique.

J’ai en parallèle évolué dans le secteur de l’évènementiel, de l’élaboration à la mise en place et au développement de salons, j'étais responsable des équipes de montage et/ou responsable des équipes de sécurité.

J’ai ensuite tenu le Poste de Responsable Commercial & Administratif dans une société du secteur de la chaussure, de la conception de collection au suivi de production (Italie, Inde, Chine), jusqu’à la livraison chez le client et la gestion du service après vente.



Suite à un bilan de compétences, j’ai opéré une reconversion professionnelle. Formé auprès d’International Mozaik, en cours de certification, je pratique le coaching depuis des années et développe l’accompagnement de la personne, que ce soit dans une sphère privée ou professionnelle, et privilégie plus particulièrement l’accompagnement des jeunes en devenir. Une de mes missions en cours s’inscrit dans le cadre du Programme d’Orientation Active des Lycéens mis en place par le Ministère de l’Education Nationale qui consiste à accompagner les élèves (à partir de la Seconde) dans leur choix d’orientation.



J’anime en parallèle des formations professionnelles sur des thèmes tels que la relation client (BHV, Galeries Lafayette).



Ma pratique de coach et de formateur est aujourd’hui riche de mes expériences personnelles, professionnelles et artistiques. Mes outils me permettent de vous proposer des leviers concrets et pertinents pour atteindre vos objectifs et réaliser votre changement.



Mes activités s’inscrivent dans une structure et un cadre déontologique. Je suis moi-même engagé dans une formation et une supervision continues, conformément à la charte de L’ICF.



Mon accompagnement est basé sur la bienveillance, la co-responsabilité, la co-productivité et l’éthique.



Mes compétences :

Conseil

Communication

Spectacle vivant

Coaching

Management

Production

Culture

Formation