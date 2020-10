Christelle V

Madame, Monsieur,



Actuellement en formation au Titre professionnel de Gestionnaire de paie à l'école ENACO, j'ai la possibilité de réaliser un stage en entreprise, conventionné et non gratifié, du 04 janvier 2021 au 12 avril 2021.



Cette formation se compose en 3 modules :



· Assurer une veille technique sur les évolutions réglementaires et la jurisprudence

· Assurer la gestion et l'administration du personnel au quotidien

· Réaliser la paie et établir les déclarations sociales

· Gérer la relation avec les organismes sociaux (URSSAF, CPAM, caisses de retraite, médecine du travail, inspection du travail)



Jusquà présent, jai su faire preuve de professionnalisme dans le cadre de mes missions. Aujourdhui polyvalente, je suis parfaitement en mesure dappliquer une stratégie de gestion.



Le suivi de cette période sera effectué par mon formateur et un bilan sera réalisé, ce qui me permettra d'affiner mes compétences et mon projet professionnel.



Rigoureuse, dynamique et possédant un bon esprit d'équipe, c'est avec plaisir que je me rendrai disponible pour un entretien.



Vous remerciant par avance de l'intérêt que vous porterez à ma candidature.



Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments respectueux.



Mme Vila