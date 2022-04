Christelle GUYOT

Le coeur de notre activité consiste à assister juridiquement les dirigeants ainsi que les créateurs et les repreneurs d'entreprises.



Nous vous conseillons dans le cadre de vos projets :

- de constitution de structures nouvelles

- d'acquisitions de sociétés

- d'acquisitions et de cessions de fonds (commercial, libéral, artisanal)

- de restructuration (LBO, apport de titre, cession d'usufruit, TUP ...)

- de contrats (contrat de prestation de service, contrat de licence, contrat de franchise, convention de groupe de société tels que : intégration fiscale, convention de gestion centralisée de trésorerie,....)

- de convention de location (bail commercial, professionnel, de courte durée, sous-location,...)



En outre, nous répondons à toutes vos interrogations en matières fiscale et sociale. Nous assurons le suivi juridique de toutes structures.





Nous comptons parmi nos clients des entrepreneurs individuels, des entreprises agricoles, des artisans, comme des sociétés commerciales, et groupes de sociétés à envergure nationale et internationale.



Notre structure est multi-sites : AGEN, BORDEAUX et PAU.



Mes compétences :

JURIDIQUE

DROIT DES AFFAIRES