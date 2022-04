Christelle GUYOT

La qualité est avant tout une passion que je transmets autour de moi. Le but principal est d'aider l'entreprise et tous les services dans leurs démarches d'amélioration et de défendre les attentes des clients.

Grande adepte des solutions simples et du travail en équipe, je favorise ainsi l'appropriation des sujets qualité par le plus grand nombre. Ces actions en équipe donnent un sens à la qualité souvent perçue comme la mise en place de travaux supplémentaires que ce soit des contrôles ou des règles. En effet, les groupes de travail positionnent les différents interlocuteurs comme des experts dans leur fonction. Cette reconnaissance implicite à travers la qualité est d'autant plus motivante pour tous.





Mes compétences :

8d

Qualité

Communication

AMDEC

Reporting

Analyse fonctionnelle

Audit

Statistique

Mécanique

VDA 6.3

IATF 16949

TS 16949

Norme ISO 9001