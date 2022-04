Christelle GUYOT

Compétences:

- Gestion de Projet (management transversal des ressources internes ou externes, planning, chiffrage, présentations aux jalons projets...)

- Analyse technique (domaine mécanique, structure...)

- Qualité (Assurance qualité fournisseurs automobiles)



Expériences:

Depuis Janvier 2016: AIRBUS HELICOPTERS

Bureau d'études Structure: Traitement des Incidents Majeurs Structure, tous hélicoptères: Analyse de risque, analyses des causes de l'incident, définition des plans d'action en usine et en clientèle, discussion avec les Autorités, Suivi des modifications de définition série, etc...





De 2011 à Déc 2015: TECCON Design & Engineering (Groupe SEGULA)

Sous-traitance chez AIRBUS HELICOPTERS (anciennement EUROCOPTER)

- Depuis Janv 2013: Bureau d'études Structure: Traitement des Incidents Majeurs Structure Secondaire (portes, capots, verrière, transparents...): analyse de risques, analyse des incidents, définition des plans d'actions.



- Déc 2011 à Déc 2012: Bureau d'étude Structure: Mise au point du Tolérancement au niveau des interfaces structure sur hélicoptère EC130 T2 : mise au point outillages, analyse de mesures laser et définition des plans d'actions, pilotage fournisseur, mise au point des plans de définition au besoin, définition du suivi qualité...



- Juin 2011 à Déc 2011: Missions diverses (Bureau d'études Structure: réalisation de Spécifications Techniques dans le domaine des portes, DERH (Maintenance): réalisation de fiches descriptives de modifications techniques en vue de faciliter le travail chez EC Roumanie)





De octobre 1999 à Mai 2011: RENAULT SAS

- Mai 2009 à Mai 2011: Direction de la Mécanique - Gestion de Projet Technique: Développement réducteur de vitesse pour véhicules électriques: Pilotage technique des différents métiers - carters, pignons, différentiel, frein de parking, lubrification... - en lien étroit avec la Production, avec les Achats, pilotage fournisseurs, Assurance Qualité fournisseurs, Optimisation des coûts.... Réalisation des 2 vagues prototypes.



- Juillet 2007 à Mai 2009: Direction de la Mécanique - Gestion de Projet Technique et suivi Série d'une boîte de vitesses et de ses adaptations, périmètre Transmission de Puissance (Pignons, différentiel, transmissions)



- Juillet 2004 à Juillet 2007: Direction de la Mécanique - Bureau d'études Commandes de vitesses: ingénieur développement des commandes de vitesses des Programmes Logan et Véhicules Utilitaires - développement technique, pilotage fournisseurs, en France ou à l'étranger, nombreux contacts avec les bureaux d'études périphériques, les usines...



- Octobre 1999 à Juillet 2004: Direction de la Mécanique - Bureau d'études Architecture boîtes de vitesses: ingénieur architecte implantation boîtes de vitesses sur nouveaux moteurs ou dans nouveaux véhicules, développement de nouvelles boîtes de vitesses (étude d'une boîte de vitesses 4x4, en lien étroit avec Nissan et Renault Samsung Motors).



J'ai donc à la fois une expérience technique et une expérience en management transversal.

C'est d'ailleurs ces aspects relationnel et organisationnel que j'apprécie particulièrement dans mon travail, tout en restant dans le domaine technique.



Mes compétences :

Technique

Ingénierie

Coordination

Gestion de projet

Mécanique

Aéronautique