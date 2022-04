"Ce n’est pas l’éclat, le lustre, l’unicité ou l’habileté qui fait qu’une marque est une marque. C’est sa vérité."



@Harry Beckwith



Transport, finance et International ont guidé mes premiers pas. Puis j’ai renforcé mes compétences en marketing, communication et gestion de projets web/digitaux, dans le secteur de la gestion des déchets industriels.



Facilitant les actions et décisions des équipes commerciales et comités de direction, je me positionne souvent en tant que cheville ouvrière de projets structurants, prenant de la hauteur tout en mettant «les mains dans le cambouis». Sens de l'analyse, profil de "penseur créatif", approche collaborative et forte orientation client qualifient mon approche du métier.



Mon projet aujourd’hui est d’accompagner la croissance et l’évolution digitale d’une entreprise du secteur de l’environnement, de l’industrie ou des services BtoB, de la région lyonnaise en tant que responsable marketing.



Rencontrons-nous ici ou dans la vraie vie pour parler de ce projet et des vôtres.



Pour en savoir plus :



http://www.christelle-guyot.com

@christel_Guyot





Mes compétences :

Rédaction web

Webmarketing

Communication

Marketing

Déchets

Services

Environnement

BtoB

Gestion de projet

Marketing opérationnel

Études marketing

Marketing produit

Communication interne

Segmentation

Communication externe

SEO

Communication digitale