Christelle HAIDER

Diplomée d'un M2 de Lettres arts et pensées contemporaines et d'un diplôme de journalisme, je possédes mon propre site Internet sur la mode et la culture en Ile-de-France (www.broadcastmodart.com). Je dispose de mon propre carnet d'adresse dans les agences de presse et d'une expérience de plus de 5 ans.

Je cherche un emploi dans l'univers de la communication, de l'édition ou du journalisme. Je suis disposée à assummée les tâches d'assistante ou de secrétaire voire de correctrice.



Mes compétences :

Rédactrice

Cinéma

Rédactrice web

Culture

Freelance

Journaliste

Internet

Assistante