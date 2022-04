Christelle HENET

Diplômée d’un Brevet de Technicien Supérieur en tant qu’Assistante de Gestion en PME-PMI et plus de 7 ans d’expériences dans les domaines suivants : commerce, comptabilité et administratif

Je souhaite intégrer une nouvelle équipe en tant qu’agent administratif pour lequel je souhaite m’investir et atteindre les objectifs qui me seront fixés.



Mes compétences :

Dactylographie

TENACITE

Ecoute

Gestion du stress

PARTICIPATIVE

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

AVENANTE

Autonomie professionnelle

Diplomatie

Gestion de la relation client

Microsoft Word