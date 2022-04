Christelle HERNANDEZ

Une grande expérience internationale en tant qu' ingénieur-expert chef de projet DSI (SAP et outils ebusiness) dans l’industrie pharmaceutique. Spécialisé dans les domaines des Achats, de la Finance et du Controlling.

Passionnée, créative, attirée par le challenge intellectuel, avec une grande capacité d’analyse, rédactionnelle et de synthèse ainsi que des qualités relationnelles reconnues.

Une triple expertise : Finance, Achats, Controlling.

Management d'équipe et de projets.



Un retour dans l'industrie pharmaceutique ou aéronautique - spacial est fortement recherché sur Toulouse, dans les services principalement de Gouvernance d'entreprise, direction financiére.

Toute proposition sera fortement étudiée.