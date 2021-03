Stéphano HERNANDEZ

Depuis 1999, j'ai eu l'opportunité d'évoluer dans le secteur industriel au sein de petites, moyennes et grandes entreprises. J'ai pu découvrir différents domaines d'activités tels que la carrosserie industrielle, les produits d'hygiène, la mécanique de précision, les pièces aéronautiques ou encore les harnais électriques destinés au transport ferroviaire.



Concepteur Industriel de formation, j'ai complété mes connaissances techniques par un Master en Management des Entreprises (CAAE) afin d'élargir mes responsabilités et mon champ d'action.



Mes différentes missions m'ont ainsi portées vers différentes fonctions (Qualité - Technique - Production - Audit - Achats - Commerce - Supply Chain - Projets) et différents horizons (Europe - Amérique du Sud - Maghreb)



Je suis un collaborateur engagé, fédérateur et convaincu de l'importance que nous devons apporter à la communication au sein de nos organisations modernes...



Mes compétences :

Gestion de Projets

Gestion d'affaires

Auditeur (international)

Achats

Conception & Industrialisation de Produits

Supply Chain & Approvisionnement

DSQR

Lean Manufacturing (Green Belt)

Amélioration Continue et Optimisation des Process

Management Qualité/Sécurité/Environnement

Management de la Production

Management d'équipes pluridisciplinaires

Formateur interne

Normes ISO 9001/9100/14001/IRIS/NFF...

Spécifications techniques aéronautiques, ferroviaires...