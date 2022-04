Christelle HÉROUARD

Je suis une infirmière dynamique, aimant travailler en équipe.

J'ai occupé un poste en oncologie médicale durant trois ans et demie.

Je recherche un nouveau service liant technicité et relationnel tels que la dialyse, les urgences, réanimation ou chirurgie.

Je suis prête à être formée sur de nouveaux soins et m'adapter à un nouvel établissement.



Mes compétences :

Administration des cytotoxiques

Utilisation des dispositifs médicaux de longues du

Transfusion

Transmissions ciblées

Formation sur la Prise en charge de la douleur

Formation sur le circuit du medicament