Jehanne MARIN-LAMELLET

Infirmière patiente, persévérante et orientée relationnel…



Après une première expérience en tant qu’infirmière en service d’Oncologie Médicale depuis maintenant plus de deux ans au sein de l’Hôpital Saint-Louis à Paris, j’ai pu aborder de nombreux aspects techniques et organisationnels de ce métier.



En effet, je me suis dirigé vers ce service dans un véritable but de mettre à l’épreuve mes compétences techniques et de les améliorer, mais également de poursuivre une approche relationnelle soignant-soigné que j’apprécie.



Communicative, persévérante et ouverte à toute remise en question, je souhaite aujourd’hui, dans le cadre d’un choix personnel de me rapprocher de ma région natale tout en conservant un poste rigoureux, technique mais tout autant relationnel.



A ce jour, j'envisage également les postes d'Infirmière en :

- S.A.U (Service d'Accueil des urgences)

- Réanimation médicale et/où chirurgicale

- ...



Disponibilité : De jour et de nuit, en semaine et week-ends.

Mobilité géographique : Mobilité frontalière (ANNECY/SUISSE)



Mes compétences :

Administration des chimiothérapies

Circuit du médicament

Administration et surveillance des traitements

Préparation et surveillance des anti-cancéreux

Utilisation et maitrise : Dispositifs Intraveine

Soins d’urgence

Soins palliatifs et fin de vie

Prise en charge de la douleur

Transfusions