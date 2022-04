Christelle HILL

J’occupe actuellement un poste de Secrétaire de Commandement du groupement de soutien de la base de défense 110 de Creil, mon expérience de huit ans fait de moi une collaboratrice idéale pour votre groupe. Mes qualités d'organisation, de discrétion et ma grande rigueur sont les compétences indispensables à la tenue d'un poste de secrétaire et je vais pouvoir vous donner satisfaction si vous décidez de faire appel à mes services.

Ayant le sens du contact, je suis à l’aise avec le public et sais m’adapter à n’importe quelle situation. Ma faculté à être autonome rapidement représente aussi un véritable atout.

En effet, mes années passées au sein de l’armée de l’air m’ont permis d’acquérir une expérience administrative polyvalente et très complète.

Durant ces années, j’ai pu travailler ma rigueur, mon organisation, ma discrétion et mes qualités d’accueil. Je maîtrise également les outils bureautiques (word, excel, …), je saurai m’adapter aux interfaces que vous utilisez et parle anglais couramment.

C’est avec le plus grand plaisir que je m’intégrerai à votre équipe, lui faisant profiter de mon expérience acquise, tout en m’adaptant à ses conditions et à ses exigences.

Mobile et disponible à compter de septembre 2016, je me tiens à votre entière disposition pour répondre à vos questions lors d'un entretien où je pourrai vous détailler davantage mes motivations.

Restant à votre disposition, veuillez agréer l’expression de mes sincère salutations.



Mes compétences :

OpenOffice

Travail en équipe

Gestion des ressources humaines

Apprentissage rapide

Réactivité

Gestion du courrier

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Administration de bases de données

Gestion du personnel

Gestion administrative

Organisation d'évènements

Ressources humaines

Organisation

Rigueur

Microsoft Excel

Adaptabilité